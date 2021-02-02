С 1 февраля «Орланы» начали ежедневно курсировать по маршруту Иваново – Ковров.

Комфортабельные рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» вышли на новые маршруты в Ивановской, Владимирской и Ярославской областях, повысив транспортную доступность для жителей регионов. С 1 февраля «Орланы» начали ежедневно курсировать по межрегиональным пригородным маршрутам Иваново – Ковров и Иваново – Ярославль. Сообщили в пресс-службе РЖД.Новые рельсовые автобусы заменят поезда с вагонами локомотивной тяги, что повысит комфорт пассажиров. При этом стоимость билета на поезд не увеличится, а все льготы, действующие на пригородных поездах, сохранятся.«Орлан» – современный дизель-поезд малой составности (два или три вагона) отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода.