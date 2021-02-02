С 1 февраля поездки по маршруту «Иваново – Ковров» осуществляются на РА-3 «Орлан».

С 1 февраля рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» начали курсировать между Ивановской, Владимирской и Ярославской областями. Об этом сообщает ОАО «РЖД». Составы двигаются по межрегиональным маршрутам «Иваново – Ковров» и «Иваново – Ярославль».Отмечается, что «Орланы» заменят старые локомотивы, но цена на билет при этом не вырастет. Льготы, действующие на пригородных поездах, сохранятся.Рельсовый автобус представляет из себя отечественный дизель-поезд на два или три вагона. Их используют на неэлектрифицированных участках ж/д путей.Добавим, что РА-3 уже год ходит по маршруту «Ковров – Муром» во Владимирской области. Модель вмещает 200 человек. Расстояние между конечными точками новый поезд преодолевает за 3 часа.