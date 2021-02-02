Мужчина успел сбыть около 3,5 тысяч литров спирта.

Следственными органами СК РФ по Владимирской области по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Мурома. Он обвиняется в закупке, хранении и розничной продаже спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере.По версии следствия, 25 декабря прошлого года обвиняемый приобрел у неустановленного лица 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции в немаркированных емкостях.Через несколько дней мужчина сбыл около 3,5 тысяч литров спирта. Оставшийся нереализованный товар сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гараже «предпринимателя» и изъяли.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.