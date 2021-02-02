В ходе досмотра у задержанного полицейскими были обнаружены и изъяты 3 больших целлофановых пакета с неизвестным веществом растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного округа г. Москвы задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в подъезде одного из домов на Проспекте Вернадского задержали 29-летнего жителя района по подозрению в хранении наркотического средства.В ходе личного досмотра у задержанного полицейскими были обнаружены и изъяты 3 больших целлофановых пакета с неизвестным веществом растительного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 127 граммов.В ходе обыска по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты семь стеклянных банок различных форм, один сверток с веществом в виде порошка внутри, несколько свертков с веществом растительного происхождения, специальный прибор для упаковывания вещества – вакууматор, гриндер для перемалывания растений и двое электронных весов.По результатам проведенного исследования вещество растительного происхождения, общей массой 892,6 грамма, изъятое в ходе обыска, является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной). Материал из свертка, массой 10 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин.Установлено, что наркотические средства злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта.Следственным подразделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29