Обнародованы результаты интернет-опроса среди американских граждан. Рейтинг поддержки нового президента США Джо Байдена начал падать.

Обнародованы результаты интернет-опроса среди американских граждан. Рейтинг поддержки нового президента США Джо Байдена начал падать.Демократ вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января. Уровень поддержки Джо Байдена сразу после инаугурации составлял 63%. Через две недели число одобряющих деятельность политика американцев уменьшилось до 61%.Также выяснилось, что уровень поддержки Байдена среди республиканцев снизился на шесть процентных пунктов. В то же время количество демократов, положительно оценивающих его работу, не изменилось.Опрос был проведен изданием The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса в период с 28 по 29 января. В нем приняли участие 945 человек. Статистическая погрешность составила 3,19%.Выборы президента Америки состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов длился несколько недель и сопровождался громкими скандалами. В результате победу одержал кандидат от Демократической партии .Его соперник Дональд Трамп не согласился с результатами ипопытался оспорить их в суде. Однако ему так и не удалось добиться пересчетаголосов. Политик призвал своих сторонников выходить на улицы – это вылилось вмассовые беспорядки.В результате штурма вашингтонского Капитолия погиблипять человек. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичментДональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.