Пешеходам приходилось двигаться по проезжей части.
Общественники замерили я
мы на камешковских, а тротуаров не нашли
.
Они в момент
рейда
«»
оказались завалены снегом,
пешеходам приходилось двигаться по проезжей части.
Центральная улица Свердлова, являющаяся перемычкой между региональными дорогами 17К-7 и 17Н-3, убита большегрузами. На отрезке между ул. Ленина до ул. Дорофеичева - ямы не по ГОСТу (более 15х60х5 см)
В рейде принимали участие местные активисты и представители администрации Камешковского района. Совместно решили просить департамент транспорта и дорожного хозяйства забрать ул. Свердлова в региональную собственность.