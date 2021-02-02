Пешеходам приходилось двигаться по проезжей части.

Общественники замерили ямы на камешковских, а тротуаров не нашлиОни в моментрейда«»оказались завалены снегом,пешеходам приходилось двигаться по проезжей части.Центральная улица Свердлова, являющаяся перемычкой между региональными дорогами 17К-7 и 17Н-3, убита большегрузами. На отрезке между ул. Ленина до ул. Дорофеичева - ямы не по ГОСТу (более 15х60х5 см)В рейде принимали участие местные активисты и представители администрации Камешковского района. Совместно решили просить департамент транспорта и дорожного хозяйства забрать ул. Свердлова в региональную собственность.