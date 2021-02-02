22 человека тушили частный дом в Лакинске. Пожар начался поздно вечером 1 февраля на улице Юбилейной. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев дом

22 человека тушили частный дом в Лакинске. Пожар начался поздно вечером 1 февраля на улице Юбилейной. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев дом горел по всей площади. Пожарные потушили огонь, площадь возгорания 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС области выясняют причину пожара.