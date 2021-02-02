В годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, в Москве на фасаде Дома Радио открыта мемориальная доска в память о легендарном советском дикторе, уроженце города Владимире Юрии Левитане. Здесь он работал с 1949 по 1983 годы.

В годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, в Москве на фасаде Дома Радио открыта мемориальная доска в память о легендарном советском дикторе, уроженце города Владимире Юрии Левитане. Здесь он работал с 1949 по 1983 годы.В церемонии открытия мемориальной доски Левитана приняли участие депутат Госдумы Евгений Ревенко, глава МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, экс-министр культуры РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский, легенда Центрального телевидения СССР Анна Шатилова.Юрий Борисович Левитан Его часто называют «голосом Победы» - Левитан получил мировую известность именно как диктор, читавший сводки Совинформбюро. Вся Великая Отечественная война прочно А после войны именно он озвучивал праздничные парады на Красной площади, новости о запуске первого спутника и о полете в космос Гагарина.В честь Юрий Левитана во Владимире названы улица и сквер. Накануне празднования 70-летия Победы, в День радио, 7 мая 2015 года в сквере на углу улицы Диктора Левитана и проспекта Ленина