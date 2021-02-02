Для дальнейшего разбирательства они переданы в руки сотрудников полиции.

В Муроме сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, которые сливали бензин с автомобилей.При патрулировании улицы Войкова нацгвардейцы обратили внимание на двух парней, которые стояли возле машины «скорой». Стражи правопорядка подошли поближе и увидели в руках злоумышленников шланг, а рядом с подельниками стояла канистра.Выяснилось, что местные жители 1990 и 1992 года рождения сливали топливо. Задержанных передали полиции.