Их задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Владимирской области во время патрулирования улицы Войкова.

Их задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Владимирской области во время патрулирования улицы Войкова.Двое местных жителей попались при попытке опустошить бензобак автомобиля скорой медицинской помощи. Таким образом хотели заправить автомобиль приятеля, сообщаетПри виде росгвардейцев мужчины, которые находились около автомобиля скорой медицинской помощи, заметно занервничали. Подойдя ближе, правоохранители увидели в руках одного из них шланг для слива бензина и канистру. Их передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.