Обвиняемый предъявил поддельный документ при возврате принадлежащего ему автомобиля, находившегося на специализированной стоянке.

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Покрова. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).В сентябре прошлого года обвиняемый обратился в ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, чтобы вернуть принадлежащий ему автомобиль, который после ДТП был помещен на специализированную стоянку. Мужчина предъявил стражам порядка водительское удостоверение, которое вызвало сомнения в подлинности.В результате проверки выяснилось, что документ с данным номером принадлежит другому гражданину.Фигурант пояснил полицейским, что купил водительское удостоверение у неизвестного ему лица, посчитав законный способ получения документа слишком длительным.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.