В этом году отремонтируют участок главной городской улицы Ленина протяжённостью 1,9 км.

В 2019 – 2020 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» масштабные дорожные работы в городе-музее охватили шесть улиц. На эти цели было направлено более 52 млн рублей.Одним из первых кардинально поменял свой облик бульвар Всполье: в полный порядок привели всю улицу протяжённостью 1,26 км. Кроме проезжей части восстановлен тротуар, обустроены два пешеходных перехода и выполнены работы по устройству искусственных неровностей.В прошлом году отремонтировано дорожное покрытие пяти участков улиц Гоголя, Пушкарской, Толстого, Транспортной и Советской. Обустроено несколько пешеходных переходов и тротуаров, появились посадочные площадки и заездные карманы, дорожные знаки и искусственные неровности.В 2021 году ремонт проезжей части суздальских улиц будет продолжен. Подрядчику – компании «ДСУ-3» – предстоит отремонтировать дорожное покрытие участка улицы Ленина протяжённостью 1,9 км. Стоимость контракта составила 18,3 млн рублей. На сэкономленные в результате торгов 6,7 млн рублей планируется заменить светофор на перекрёстке улиц Ленина и Кремлёвская, а также обустроить ряд посадочных площадок и пешеходных переходов, установить дорожные знаки и нанести разметку.Кроме того, в этом году запланирован ремонт дорожного покрытия улицы Гастева, а в 2022 году – второй части улицы Ленина.