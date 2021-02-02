В 2021 восстановление дорожного полотна в городе продолжится.

В Суздале за 52 млн рублей восстановили шесть участков дорог. Среди них – проезжие части на улице Гоголя, Пушкарской, Толстого, Транспортной и Советской. Здесь добавили посадочные площадки, заездные карманы, дорожные знаки и лежачих полицейских. Также в порядок приведён бульвар Всполье – протяжённость отремонтированного отрезка пути составила 1,26 километра. На объекте восстановили асфальтовое покрытие, тротуар, оборудовали два пешеходных перехода и искусственные неровности.В 2021 ДСУ-3 продолжит восстановление дорог. Подрядчик отремонтирует улицу Ленина – 1,9 километра. На эти цели выделили 18,3 млн рублей. На сэкономленные на торгах 6,7 млн рублей заменят светофор на пересечении улиц Ленина и Кремлёвской.Также на 2021 год намечен ремонт дорожного полотна улицы Гастева, а в 2022 году – второй части улицы Ленина.