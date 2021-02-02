В Юрьев-Польском признали виновными двоих мужчин в краже по предварительному сговору. Их целью были чужие лошади. Как установил суд, жители одной из деревень Вязниковского района решили

В Юрьев-Польском признали виновными двоих мужчин в краже по предварительному сговору. Их целью были чужие лошади. Как установил суд, жители одной из деревень Вязниковского района решили ограбить конюшню в Юрьев-Польском районе. Злоумышленники посреди ночи вывели двоих лошадей. Ущерб составил 270 тысяч рублей. Лошадей злоумышленники перевезли в свой частный дом на автомобиле “Газель”. Сообщается, что преступление