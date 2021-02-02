Все желающие смогут присоединиться к танцу сегодня, в три часа дня, на Театральной площади.

«Молодёжка ОНФ» приглашает жителей Владимира на «Случайный вальс». Он приурочен к 78-й годовщине победы в Сталинградской битве. Из Владимирской области в ней участвовали три с половиной тысячи человек, большинство из них погибли на фронте, четверо были удостоены звания Героя Советского Союза. Под мелодию "Случайного вальса" все желающие смогут присоединиться к танцу сегодня, в три часа дня, на Театральной площади.