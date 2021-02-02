Сегодня во всём мире отмечают один из наиболее значимых экологических праздников - День водно-болотных угодий. Он учреждён в 1997 году.

Сегодня во всём мире отмечают один из наиболее значимых экологических праздников - День водно-болотных угодий. Он учреждён в 1997 году.Интерес к роли болот возник в связи с угрозой глобального потепления. Дело в том, что именно болота способны поглощать и удерживать углерод, являясь, пожалуй, единственными экосистемами, которые не выделяют в атмосферу углекислый газ, способный вызывать парниковый эффект. 2 февраля -одна из важнейших дат в профессиональном календаре сотрудников нацпарка «Мещера». Почти четверть всей территории нацпарка занимают болота.