Температурные качели ослабили лёд. В МЧС региона предупреждают об опасности. Сейчас толщина льда на водоёмах от 10 до 40 сантиметров: ледовый покров на реках и озёрах региона неравномерный.

Температурные качели ослабили лёд. В МЧС региона предупреждают об опасности. Сейчас толщина льда на водоёмах от 10 до 40 сантиметров: ледовый покров на реках и озёрах региона неравномерный. Из-за оттепели лёд потерял прочность и стал рыхлым. Выходить на него опасно, говорят спасатели и вспоминают печальную статистику уже этого 2021-го года. Андрей Захваткин, врио начальника отдела