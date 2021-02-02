Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в феврале 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в феврале 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- порядок заключения и государственной регистрации договора уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве;- особенности осуществления государственного земельного надзора в отношении юридических лиц с учетом ограничительных мер;- порядок получения государственных услуг Росреестра;- особенности осуществления государственной регистрации ранее возникших прав на недвижимое имущество;- порядок погашения регистрационной записи об ипотеке;- изменение вида разрешенного использования земельного участка;- порядок предоставления сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.