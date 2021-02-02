Мусор из Александровского района теперь будет возиться в Петушинский. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента природопользования Владимирской области Татьяна

Мусор из Александровского района теперь будет возиться в Петушинский. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента природопользования Владимирской области Татьяна Клименко. Согласно ему, из-за закрытия александровской свалки, весь мусор временно будет складироваться на полигоне рядом с деревней Бабанино Петушинского района. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, в середине января стало известно о закрытии свалки в