Волонтёрское движение «Доброштаб» запустило акцию «Игрушка смелости».

Во Владимире волонтёрское движение «Доброштаб» запустило акцию «Игрушка смелости». С 1 по 19 февраля каждый владимирец может сотворить маленькое чудо для юных пациентов хирургического отделения Детской областной больницы.Разрешается дарить конструкторы, без мелких деталей, мягкие игрушки, кукол, канцелярские товары, настольные игры, добрые книжки.Игрушки можно привезти и передать:в городское управление по физической культуре, спорту и молодежной политике (улица Строителей, 6, кабинет №26, по будням с 9:00 до 17:00, телефон - 77-86-83);МБУ «Молодёжный центр» (улица Михайловская, 24, кабинет №16, по будням с 8:30 до 17:00);магазин «ТвояМоя» (улица Девическая, 3, ежедневно с 12:00 до 20:00);зал Федерации тхэквондо ГТФ Владимирской области (улица Верхняя Дуброва, 2, по будням с 18:00 до 21:00).Подробности акции можно узнать по телефону: 77-86-83.