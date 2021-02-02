Во Владимире на скамье подсудимых окажется 38-летний житель Радужного, который распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя

Во Владимире на скамье подсудимых окажется 38-летний житель Радужного, который распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти – 2 ст. 318 УК РФ. Как установило следствие, 23 января 2021 года обвиняемый принимал участие в несогласованном митинге на Театральной площади Владимира. С целью воспрепятствования законным действиям полицейских, мужчина