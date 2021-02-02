Её привели в соответствие с проектом.

Во Владимире дорожники из ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» привели в соответствие схему проезда на пересечении трассы М-7 с улицей Веризинской и выездом от НИКТИД. На перекрёстке появились новые светофоры и знаки.Теперь при проезде по основному ходу федеральной автомагистрали на перекрёстке запрещены повороты налево с пересечением полосы встречного движения. Запрещён также поворот направо при движении со стороны Москвы на НИКТИД.Разрешён поворот направо в сторону улицы Веризинской при проезде со стороны Нижнего Новгорода. Выезд на М-7 с Веризинской возможен налево и направо под зелёный сигнал светофора.«Для съезда на улицу Веризинскую при движении по трассе М-7 со стороны Москвы необходимо заблаговременно свернуть на дорогу-дублёр у НИКТИДа. Выезд на федеральную автомагистраль с дороги-дублёра под разрешающий сигнал светофора доступен в любом направлении», - уточнили в пресс-службе мэрии Владимира.