Во Владимире отметили 78-ю годовщину Сталинградской битвы – легендарного сражения, изменившего ход Второй мировой войны. Порядка 15 танцевальных пар собрались на Театральной площади на

Во Владимире отметили 78-ю годовщину Сталинградской битвы – легендарного сражения, изменившего ход Второй мировой войны. Порядка 15 танцевальных пар собрались на Театральной площади на необычную патриотическую акцию – «Память в танце. Случайный вальс». По словам участников, в этом флешмобе пришлось попотеть. София Чернышёва и Артур Мурадян, студенты Владимирского техникума экономики и права: Артур: Постоянные репетиции,