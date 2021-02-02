В среднем охрана одного учреждения за учебный год обходится в 900 тысяч рублей.

Ранее «33Live.Ru» читателям, что в мэрии Владимира решили освободить родителей учеников от платы за охрану школ. принадлежала градоначальнику областной столицы Андрею Шохину.И вот, с 1 февраля 2021 года владимирцев освободили от финансовой нагрузки. Нести бремя будет городской бюджет.Ранее рамках обеспечения требований безопасности в учреждениях образования администрация финансировала электронные охранные системы, включая видеонаблюдение и «тревожные кнопки». Теперь в расходы казны включили затраты на работу ЧОПов.Добавим, что в среднем охрана одного учреждения за учебный год обходится в 900 тысяч рублей.