Во Владимире загорелась фура. ЧП произошло около 11 утра 2 февраля возле дома №5 на улице Мещерская. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Горела кабина большегруза,

Во Владимире загорелась фура. ЧП произошло около 11 утра 2 февраля возле дома №5 на улице Мещерская. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Горела кабина большегруза, из салона вырывались большие клубы дыма. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 6 кв. м. Судя по фото, кабина автомобиля выгорела полностью. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались