"Случайный вальс" по всей стране станцевали сегодня и во Владимире на Театральной площади. Он приурочен к 76-ой годовщине победы в Сталинградской битве - 2 февраля 43-его.Участниками патриотической акции стали ребята из "Молодежки" ОНФ и студенты техникумов.

"Случайный вальс" по всей стране станцевали сегодня и во Владимире на Театральной площади. Он приурочен к 76-ой годовщине победы в Сталинградской битве - 2 февраля 43-его.Участниками патриотической акции стали ребята из "Молодежки" ОНФ и студенты техникумов.Виктория Шишелова, участница акции:- Не хочется оставаться просто случайным человеком, быть в стороне. Я очень благодарна своим предкам. Что они пошли на такой подвиг, пожертвовали своими жизнями. Не хочется оставаться равнодушными.Несмотря на морозную погоду, вальс состоялся. На театральной площади кружили 15 пар. Танец под самую душевную мелодию Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского "Случайный вальс". Это песня с историей. Она рассказывает про любовь Василия Васильева и деревенской девушки. Во время войны в одной из прифронтовых деревень они станцевали случайный вальс. Василий знал только ее имя - Зина. Чтобы найти ее, Василий рассказал эту историю композитору Марку Фрадкину, и тот написал для них эту композицию .Алена Бойкова, координатор «Молоджки ОНФ»:- Когда Зина услышала эту композицию на радио, она узнала. И пыталась узнать его адрес на радио. Но, к сожалению, Василий уже не смог ей ответить, потому что героически погиб.