Владимир Ремез из Судогды получил диплом за книгу воспоминаний своего отца Емельяна Ремеза - "Воины и хлеборобы".

Владимир Ремез из Судогды получил диплом за книгу воспоминаний своего отца Емельяна Ремеза - "Воины и хлеборобы". Это автобиография человека, прошедшего большой путь от агронома до руководителя отдела управления сельского хозяйства. Вторая часть книги посвящена друзьям юности, прошедшим войну. Материал собирался на протяжении 4-х лет в архивах и военкоматах. Конкурс "Владимирская книга года" проходит в 6 раз. В этом году представлено 97 книг в восьми номинациях, среди них: история, мемуары, книги для детей. Победители в каждой номинации получили дипломы и статуэтки сов.