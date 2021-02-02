Во Владимирской области поддержат бизнес, пострадавший от коронавируса. В частности, речь идёт о сохранении рабочих мест, зарплаты и улучшения финансовых дел у заведений общепита и детских ..

Во Владимирской области поддержат бизнес, пострадавший от коронавируса. В частности, речь идёт о сохранении рабочих мест, зарплаты и улучшения финансовых дел у заведений общепита и детских развлекательных центров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Для этого в регионе, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства.«Расширен перечень видов деятельности, по которым граждане могут уплачивать налог по патентной системе. В список включены услуги детских развлекательных центров. На 75 % снижен размер годового дохода для исчисления налога по патентной системе для ИП, занимающихся общепитом, а также принята пониженная сумма дохода для детских развлекательных центров», - уточняет пресс-служба обладминистрации.Также льготы предусмотрены для тех, кто работает «на упрощёнке». До 1 % снижены ставки для юридических лиц и ИП, оказывающих услуги общественного питания и детских развлекательных центров, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Для тех, кто в качестве объекта налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговое бремя понизили до 5%.При этом новые ставки по упрощённой системе светят только тем, чей доход от указанных видов деятельности составляет не менее 70%.