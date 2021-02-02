Вынесен приговор двум жителям Вязниковского района, осужденным за кражу лошадей. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вынесен приговор двум жителям Вязниковского района, осужденным за кражу лошадей. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что 27 августа 2020 года жители одной из деревень Вязниковского района ночью совершили кражу двух лошадей из конюшни, расположенной в Юрьев-Польском районе. Ущерб составил 270 тыс. рублей.После хищения лошади на автомобиле «Газель» были перевезены по месту жительства одного из осужденных. Совершение данного преступления было заранее спланировано. Для этих целей один из мужчин нашел водителей и машины, обещал заплатить крупные суммы денег за перевозку, поясняя, что ему необходимо перевезти купленных им лошадей к себе домой. Ничего не подозревавшие знакомые согласились ему помочь.На следующий день в ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы установили местонахождение преступников и краденых лошадей. Злоумышленники задержаны, а похищенные лошади возвращены законному владельцу.Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 и 3 года соответственно. Один будет отбывать его в исправительной колонии общего режима, второй – в исправительной колонии строгого режима.