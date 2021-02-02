На один меньше, чем накануне. Несмотря на начало массовой вакцинации – смертность от коронавируса во Владимирской области остаётся высокой. На протяжении последних полутора недель

На один меньше, чем накануне. Несмотря на начало массовой вакцинации – смертность от коронавируса во Владимирской области остаётся высокой. На протяжении последних полутора недель ежедневно регистрировалось по 6-8 смертей. И только сегодня эта смертельная стабильность спала. Общая смертность от новой заразы сейчас составляет 694 человека. Заразился коронавирусом ещё 147 человек. На четыре меньше чем накануне.