Всего во Владимирской области насчитывается 200 – 250 особей, поэтому каждая встреча – большая удача.

Житель Судогодского района Сергей Блинов у деревни Смыково запечатлел на свой видеорегистратор двух косуль. Напомним, что животные занесены в приложение к Красной книге и нуждаются в охране. Всего во Владимирской области насчитывается 200 – 250 особей, поэтому каждая встреча – большая удача.Впервые косули были завезены на территорию области в 1962 году в леса Гусь-Хрустального района. В первую же зиму поголовье погибло. В результате в регионе пришли к выводу, что разведение парнокопытных не имеет перспектив.