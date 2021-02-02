Из-за закрывшейся в Александровском районе свалки отходы теперь везут в Петушинский район.
В Петушинском районе глава администрации обратился в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой проверить законность ввоза
Копии заявлений опубликованы на сайте местной администрации.
Напомним, что александровскую свалку в середине января и теперь отходы планируют перенаправить на полигон ТКО у деревни Бабанино.
Правовое основание – распоряжение департамента природопользования об изменении потоков.
Планируется, что временная схема складирования мусора будет работать пока руководство региона не скорректирует территориальную схему обращения с отходами.