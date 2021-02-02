Из-за закрывшейся в Александровском районе свалки отходы теперь везут в Петушинский район.

В Петушинском районе глава администрации обратился в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой проверить законность ввозаКопии заявлений опубликованы на сайте местной администрации.Напомним, что александровскую свалку в середине января и теперь отходы планируют перенаправить на полигон ТКО у деревни Бабанино.Правовое основание – распоряжение департамента природопользования об изменении потоков.Планируется, что временная схема складирования мусора будет работать пока руководство региона не скорректирует территориальную схему обращения с отходами.