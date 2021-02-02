В 2016 году во Владимирской области озаботились возведением мемориала. На памятном месте построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню, а также постамент для истребителя МиГ-29.
Специалисты московского парка «Патриот» примут участие в восстановлении истребителя МиГ-29, который установят под Киржачом на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом ТАСС глава администрации района Илья Букалов.
В 2016 году во Владимирской области озаботились возведением мемориала. На памятном месте построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню, а также постамент для истребителя МиГ-29.
Сейчас летательный аппарат находится в Киржачском районе, но его нужно привести в порядок. Подготовка площадки для покраски самолёта уже начата. Напомним, что в будущем мемориал планируют передать в ведение федеральных структур.
Юрий Гагарин и его летный наставник Владимир Серегин разбились у деревни Новоселово, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. Трагедия произошла 27 марта 1968 года.