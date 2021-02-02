В 2016 году во Владимирской области озаботились возведением мемориала. На памятном месте построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню, а также постамент для истребителя МиГ-29.

Специалисты московского парка «Патриот» примут участие в восстановлении истребителя МиГ-29, который установят под Киржачом на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом ТАСС глава администрации района Илья Букалов.В 2016 году во Владимирской области озаботились возведением мемориала. На памятном месте построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню, а также постамент для истребителя МиГ-29.Сейчас летательный аппарат находится в Киржачском районе, но его нужно привести в порядок. Подготовка площадки для покраски самолёта уже начата. Напомним, что в будущем мемориал планируют передать в ведение федеральных структур.Юрий Гагарин и его летный наставник Владимир Серегин разбились у деревни Новоселово, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. Трагедия произошла 27 марта 1968 года.