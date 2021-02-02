Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.

Два серьезных пожара произошли накануне вечером в регионе. По информации регионального МЧС, в 20.45 поступило сообщение о загорании частного жилого дома в деревне Кузьмино Гусь-Хрустального района. Пожарные ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Через час пожар вспыхнул в Лакинске, на улице Юбилейной, 11. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.