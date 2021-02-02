Что еще нового ждет будущих абитуриентов и их родителей?

Сразу по двум новым специальностям будут готовить в новом учебном году во Владимирском филиале РАНХиГС. Что еще нового ждет будущих абитуриентов и их родителей?В новом учебном году Владимирский филиал РАНХиГС впервые будет осуществлять набор на специальность - таможенное дело. Профессионалы в этой сфере востребованы и ни в одном вузе области их не готовят.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС: «Мы знаем, что у нас в области очень активно работает таможня Владимирской области. Причем, в ее состав входит 4 субъекта РФ. Я уверен, что эта структура нуждается в подпитке хорошо подготовленными сотрудниками, и я уверен, что мы сделаем очень хороший набор на эту специальность».Преподаватели Президентской академии совместно со специалистами-таможенниками готовы дать качественные знания по этому направлению. Еще одна новая специальность Владимирского филиала Президентской академии - это судебно-прокурорская деятельность.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС: «У нас очень сильный юрфак, который уже себя зарекомендовал достаточно давно. Очень качественный состав преподавателей. У нас есть и доктора, и кандидаты наук, очень много практиков, тех, кто работает в органах прокуратуры, в судебной системе. Соответственно мы знаем, что у нас очень разветвленная судебная система во Владимирской области и органы прокуратуры, и все структуры нуждаются в подпитке очень хорошими кадрами, которые ориентированы именно на работу в этих структурах».Директор филиала Президентской академии, кандидат юридических наук Вячеслав Картухин настоятельно советует абитуриентам и их родителям обратить внимание на новые специальности. Среди всех филиалов страны, а их 53, у владимирского лучший показатель по набору студентов.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС: «Мы единственный вуз в стране при Президенте, у нас московский диплом, хорошая репутация. Очень интересные мероприятия, хороший коллектив, домашняя атмосфера».В вузе хорошая система стимулирования. Высокобальники могут получать прибавку к стипендии от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме этого в вузе гибкая система скидок для тех, кто поступил на платное отделение. При высоком балле скидка может достигать 20 процентов. К слову, уже 8 февраля вуз, после периода коронавирусных ограничений, начинает работать в обычном режиме.Вера Куликова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»