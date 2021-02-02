Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что на Западе полиция во время несанкционированных митингов принимает жесткие меры, включая водометы и резиновые пули. Российское законодательство либерально, но пренебрегать им не нужное, призвал председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что на Западе полиция во время несанкционированных митингов принимает жесткие меры, включая водометы и резиновые пули. Российское законодательство либерально, но пренебрегать им не нужное, призвал председатель ГД."Те, кто проводит и призывает на митинги молодежь и выводит их без согласования, вне правового поля, должны подумать об одном: если они рабы западной демократии, то на минуту бы представили, если бы это была полиция Франции или Нидерландов", – сказал председатель ГД в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.Он напомнил, что в европейских странах полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, а в зимнее время – водометы.Также Володин отметил события в Вашингтоне. В СШа их трактуют как "внутренний терроризм", а участники штурма Капитолия получат от 20 и больше лет тюремного заключения, отметил спикер."Наше законодательство либерально, но не нужно им пренебрегать", – сказал он.