02.02.2021

2021-02-02 12:35:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (03(9749) о 02 февраля 2021 года).

СИСТЕМНАЯ РАБОТА МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

На состоявшемся расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по г. Москве были подведены итоги оперативно-служебной деятельности главка за минувший период с января по декабрь, а также поставлены комплексные задачи на текущий год. Читайте на страницах 2-3.



В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК

Корреспонденты «Петровки, 38» вышли в рейд с участковым ОМВД России по району Печатники капитаном полиции Александром ТИТОВЫМ. Читайте на странице 4.



В НОВОМ ГОДУ ПОЕДЕМ ПО-НОВОМУ

В 2021 году вступают в силу различные законодательные новшества, касающиеся автомобилистов. Рассказать о них, а заодно и об обстановке на дорогах отдельно взятой административной территории корреспондент газеты «Петровка, 38» попросил заместителя начальника отдела ГИБДД УВД по ЮВАО подполковника полиции Сергея БЕЛЬДИЯ. Продолжение на странице 5.



СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ — ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

В столичном правоохранительном гарнизоне подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший участковый пункт полиции». Согласно положению о данных профессиональных состязаниях, они были проведены в три этапа: на районном, окружном и городском уровне.Читайте на страницах 6-7.



«НАД КАНАДОЙ НЕБО СИНЕЕ…»

Для ансамбля «Горница» год начался с получения диплома международного конкурса. Во многих странах мира пользуется широкой популярностью фольклорный ансамбль «Горница». Искромётные напевы и мелодии, исполненные мастерами сцены, известны в Европе, Азии, Америке. Читайте на странице 7.



СЛЁЗЫ — ЭТО НЕ СТРАШНО

Обычно мы пишем о сотрудниках, лучших по итогам года, чаще всего — по итогам городских профессиональных конкурсов. На этот раз задача была сформулирована следующим образом: написать о сотруднике с наилучшими показателями, так сказать, «в моменте». Подробности читайте на странице 8.



Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Всероссийскую акцию «Студенческий десант», посвящённую Дню российского студенчества, поддержали стражи порядка совместно с представителями Общественного совета при УВД на ММ и начальниками штабов народной дружины Московского метрополитена города Москвы. Читайте на странице 8.



ПУСТЬ В РАДОСТЬ БУДЕТ!

8 февраля ветерану уголовного розыска, динамовского движения, матери героя, полковнику милиции Раисе СУШКОВОЙ исполняется 85. Знаю её вот уже много лет и по-прежнему не устаю и удивляться, и восхищаться ею. О возрасте женщин обычно говорить не принято, но здесь случай особый: сколько в ней бурной энергии человека в расцвете сил, неугомонности и неутомимой жажды полезной деятельности! Читайте на странице 9.



«ЧЕЛОВЕКА УЗНАЮ́Т ПО ЕГО ОТНОШЕНИЮ К СОБАКЕ»

Молодая женщина гуляла в парке Олимпийской деревни на юго-западе Москвы со своим 8-месячным щенком замысловатой породы мальтипу по кличке Луна. Внезапно на собачку, не обращая внимания на присутствие хозяйки, напал какой-то мужчина и забил щенка ногами до полусмерти. Читайте на странице 10.



ЗНАКОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Много редких музейных предметов, включая уникальные вещи и изделия, находятся в экспозиции истории Московского уголовного розыска. Очень радует, что их количество из года в год увеличивается благодаря стараниям ветеранов МУРа, а также и его сотрудников. Продолжение на странице 10.



ЗАБАВА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Катание на горках — традиционный вид зимнего досуга. Но если раньше дети и взрослые при спуске со снежных склонов пользовались в основном санками и ледянками, то сейчас всё большую популярность набирают тюбинги. Читайте на странице 11.



А ПИСАЛ, ЧТО РАБОТАЕТ ГРУЗЧИКОМ

В январские дни наступившего 2021 года в Московском городском суде завершилось слушание уголовного дела, фигурантом которого стал выходец из Закавказья 29-летний Ровшан Шабанов. Ему вменяются в вину разбойные нападения на москвичек и убийство. Продолжение на странице 11.



ЗА ОТЛИЧНЫЕ ЛИЧНЫЕ УСПЕХИ

В Измайловском районном суде обвинительный приговор выслушал 65-летний москвич Валерий Булобин. Вина подсудимого была сформулирована в соответствии с ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). «В особо крупном размере» — в данном случае это около 10 миллионов рублей. Читайте на странице 11.



«ДУЭЛИ» СНАЙПЕРА ЗАЙЦЕВА

2 февраля 1943 года победой Красной армии закончилась Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, в ходе которой командиры и красноармейцы совершили тысячи подвигов и победили врага. Об одном таком воине, знаменитом снайпере, Герое Советского Союза Василии Зайцеве наш рассказ. Подробности читайте на странице 12.



КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД?!

Не секрет, что у каждого детского летнего лагеря есть неофициальная культура, включающая в себя, например, традиции, «законы», «легенды» и другие составляющие. Всё это создаёт особую атмосферу, эмоциональное состояние. Читайте на странице 13.



ОРИЕНТИР НА НОВАЦИИ!

Заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по заочному обучению кандидат философских наук, доцент полковник полиции Людмила ШМАНЁВА рассказала корреспонденту газеты «Петровка, 38» о возможностях получения профессиональных знаний без отрыва от службы. Читайте на странице 14.



«МЕДИЦИНА — ЭТО ЕЖЕДНЕВНЫЙ И УПОРНЫЙ ТРУД»

Оториноларинголог — это специалист, получивший подготовку в области диагностики, профилактики и лечения болезней уха, носа, околоносовых пазух, глотки и гортани. Лор-врач, как его ещё называют в простонародии, представляет собой, скажем так, не ту специальность, которая овевается романтикой и интересными историями. Продолжение на странице 15.



НАСТОЯЩИЙ МИЛИЦИОНЕР

Ветеран органов внутренних дел, участник Великой Отечественной войны — труженик тыла Анатолий ЕГИЯН отметил 90-летие. Читайте на странице 16.



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