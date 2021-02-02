Авария произошла на Суздальском проспекте в конце лета 2020 года.

31 августа 2020 года во Владимире житель Камешковского района, двигаясь на «Шевроле Нива» по Суздальскому проспекту насмерть сбил мотоциклиста.Дорожно-транспортное происшествие произошло в момент поворота иномарки налево. Водитель не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по встречке. В результате аварии от полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте происшествия.Фрунзенский районный суд Владимира признал обвиняемого виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подсудимого приговорили к 2 годам колонии-поселения.