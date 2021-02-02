Она обеспечивает необходимый температурно-влажностный режим в экспозиции.

Минкульт выделил 10 млн рублей на установку передовой и современной климатической системы, которая обеспечивает необходимый температурно-влажностный режим в экспозиции «Золотая кладовая» в Суздале. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ВСМЗ Николай Поливодец.«Ранее задачу по созданию нужных температур, приходилось решать «вручную». Обогрев осуществлялся с помощью калориферов, а влажность поддерживалась портативными распылителями пара», - рассказывает генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.На выделенные министерством средства была разработана монтажная схема системы, а затем закуплено оборудование. В январе 2021 года специалисты закончили пуско-наладочные работы и ввели систему в эксплуатацию.«Теперь все уникальные экспонаты «Золотой кладовой» содержатся в условиях, гарантирующих их полную сохранность. Система автоматически поддерживает заданные параметры. Надежность обусловлена новейшим оборудованием, которое успешно себя зарекомендовало на других объектах», - подчеркнула Светлана Мельникова.Впервые экспозиция «Золотой кладовой» была открыта в 1977 году после реставрации Никольской больничной церкви с примыкающими кельями. Произведения мастеров русского золотого и серебряного дела разных эпох, начиная от XI–XII веков и до начала XX столетия, расположены на двух этажах. В настоящее время экспозиция представляет из себя более 500 произведений прикладного искусства с древнейших времён до начала XX века.