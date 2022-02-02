Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Владимира....

Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Владимира. Ее обвиняют в убийстве.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 1 февраля 2022 года между подозреваемой и её сожителем, во время распития спиртных напитков произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемая, в целях причинения смерти нанесла потерпевшему один удар ножом в грудь.От полученных телесных повреждений 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении подозреваемая не признала. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Подразделение – следственный отдел по Ленинскому району города Владимир.Фото: https://ru.depositphotos.com/