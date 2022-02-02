По состоянию на 2 февраля в медорганизациях региона действует 1871 койка для пациентов с новой...

По состоянию на 2 февраля в медорганизациях региона действует 1871 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,3 процента из них занято (1316), свободны 555 коек. За сутки госпитализировано 140 человек.82418 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 317 человек.Напомним, сегодня количество заболевших в области приблизилось к тысяче: 994 новых случая.За период наблюдения в области отмечено 3104 летальных случая, в том числе 6 человек скончались за сутки.