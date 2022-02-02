На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 994 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 994 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
534 - во Владимире
114 - в Ковровском районе
107 - в Кольчугинском районе
80 - в Юрьев-Польском районе
49 — в Киржачском районе
41 - в Гусь-Хрустальном районе
22 - в Александровском районе
12 — в Вязниковском районе
8 — в Гороховецком районе
7 — в Петушинском районе
7 - в Камешковском районе
5 - в Муромском районе
3 — в Радужном
2 — в Меленковском районе
1 — в Суздальском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 91 654 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).