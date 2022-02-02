На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 994 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 994 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.534 - во Владимире114 - в Ковровском районе107 - в Кольчугинском районе80 - в Юрьев-Польском районе49 — в Киржачском районе41 - в Гусь-Хрустальном районе22 - в Александровском районе12 — в Вязниковском районе8 — в Гороховецком районе7 — в Петушинском районе7 - в Камешковском районе5 - в Муромском районе3 — в Радужном2 — в Меленковском районе1 — в Суздальском районе1 — в Судогодском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 91 654 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).