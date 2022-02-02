Банк ВТБ профинансирует строительство Группой компаний ФСК нового жилого комплекса бизнес-класса Sky Garden в московском районе Покровское-Стрешнево. Кредитная линия ВТБ составит 44,2 млрд ..

Банк ВТБ профинансирует строительство Группой компаний ФСК нового жилого комплекса бизнес-класса Sky Garden в московском районе Покровское-Стрешнево. Кредитная линия ВТБ составит 44,2 млрд рублей, ее срок – 4,5 года.«Строительство – один из драйверов развития всей экономики. Экспертиза ВТБ в области финансирования жилищного строительства позволяет реализовывать масштабные, интересные проекты, а в конечном итоге – улучшать качество жизни людей, развивать комфортную городскую среду, преображать город. И в этом мы с ФСК на одной волне. Что важно, этот проект предусматривает инфраструктуру, помогает горожанам, настроенным на повышение экологичности своей жизни», - говорит руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.«Проект ЖК Sky Garden сочетает архитектуру небоскребов, высокотехнологичный уровень жизни бизнес-класса и возможность быть рядом с природой. Помимо месторасположения в районе с благоприятной экологической обстановкой, ЖК отличает наличие крупного парка на территории. Благодаря финансированию от банка ВТБ, строительство и благоустройство проекта будет завершено в заявленные сроки», - говорит исполнительный директор ГК ФСК Дмитрий Трубников.ЖК Sky Garden строится в 15 минутах ходьбы от метро «Тушинская». Проект отличает авторская архитектура, созданная архитектурным бюро Ginzburg Architects, наличие собственного парка 3,85 га и благоустроенной набережной в 200 метрах. На 4,7 га девелопер построит четыре корпуса переменной этажности (от 12 до 44 этажей), состоящих из нескольких секций. Проект включает в себя 3 970 квартир на 5 575 жителей. В корпусе первой очереди будет доступно 37 видов планировочных решений. ЖК строится в соответствии с концепцией «двор без машин». Для автомобилей в корпусах предусмотрен подземный паркинг на 1 545 машино-мест. В проекте большое внимание уделено экологичным решениям. На закрытой охраняемой территории ЖК расположится внутренний двор-парк с тематическим зонированием, прудом и сухим фонтаном. В ЖК большое внимание уделено экологичным решениям: жителям будет доступна инфраструктура для раздельного сбора мусора, электрические зарядки для автомобилей, велопарковки и станции для самостоятельного обслуживания велосипедов.