Смонтирован каркас кровли.

Во Владимире через две недели после ЧП начали восстанавливать рКак пояснили в пресс-службе мэрии, карбонат уже заказали. Смонтирован каркас кровли. На следующей неделе работники «Центра управления городскими дорогами» начнут накрывать конструкцию.Напомним, что причиной обрушения одной из секций крыши на Большой Нижегородской стала несвоевременная уборка снега с её поверхности. В результате создалась угроза безопасности горожан.В отношении возбуждено административное дело. В адрес МКУ «ЦУГД» внесено представление.