В Гусь-Хрустальном приостановили плановый прием в поликлиниках и работу 3 пунктов вакцинации. В больницах Гусь-Хрустального наблюдается прирост заболеваемости среди врачей. Об этом

В Гусь-Хрустальном приостановили плановый прием в поликлиниках и работу 3 пунктов вакцинации. В больницах Гусь-Хрустального наблюдается прирост заболеваемости среди врачей. Об этом сообщила главврач городской больницы Ольга Добрынина. Впрочем, конкретных цифр не называется. Большинство медперсонала перевели на работу в “красные зоны”, был полностью задействован кадровый резерв. Так что плановый прием граждан приостановлен. Кроме того, нехватка