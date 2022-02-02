Хронические переработки и отсутствие жилья. Это чуть ли не основные причины нехватки кадров в государственных больницах и поликлиниках. Люди не справляются с нагрузками, бытовой

Хронические переработки и отсутствие жилья. Это чуть ли не основные причины нехватки кадров в государственных больницах и поликлиниках. Люди не справляются с нагрузками, бытовой неустроенностью. В результате – уходят в частную медицину. Многие уезжают в Москву и Подмосковье, где платят больше. До 30% персонала в госбольницах и поликлиниках нашей области – это люди в возрасте.