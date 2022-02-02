Контракты заключат на пять лет.

Мэрия Владимира подвела итоги аукционов по обслуживанию 14 автобусных маршрутов.ИП Тимофееву достались рейсы №3С, 23 и 53, «Виктории» - №5 и 36, компании «Поатис» - №18, «ОКТО» будет работать на линиях №15, 21С, 26С и 28, «Ситилайн» продолжит выпускать подвижной состав на 20С, 22, 22С, «Владимирпассажиртрансу» отдали №54. Срок контрактов составит пять лет.На торги по маршрутам №13С, 16С и 29С желающих не нашлось. Конкурс продлили на 10 дней.Напомним, что машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года предприятия будут выпускать подвижной состав не старше трёх лет.