В регионе начала резко расти численность больных COVID-19.

Если в середине января ежедневный прирост заразившихся держался на уровне 30 человек, то сейчас эта цифра достигает почти 400. Ситуацию с коронавирусной инфекцией изрядно осложняют и сезонные напасти.Что надо знать, чтобы не только не заболеть, но и не попасть на штраф?Удар по детямКаждый четвёртый заболевший коронавирусной инфекцией в регионе за последнюю неделю – это дети в возрасте от 0 до 18 лет. Такие данные озвучил главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора, увеличение количества ребят, инфицированных COVID-19, неминуемо приведёт к росту заболеваемости среди всего населения. Из детских коллективов инфекция переносится в семьи, где идёт дальнейшее распространение.«Дети легче переносят инфекцию, ребёнок уже может стать источником заболевания для других, при этом симптомы у него ещё не проявились. Также надо учесть то, что дети не прививались. Заболевание сместилось в ту возрастную группу, которая вакцинацией не была задействована», – подытожил Александр Кокоулин.На «дистанционку»?Рост заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями отражается на жизни всего региона. Значительно увеличилось количество вызовов врачей на дом и загруженность поликлиник. Поэтому с 31 января до 28 февраля приостановлено проведение профосмотров, диспансеризации взрослых и детей. Как уверяют в департаменте здравоохранения, это требуется для снижения нагрузки на медработников, а также для разделения потоков здоровых и больных пациентов. Запрет не распространяется на обязательные медосмотры, в том числе для приёма на работу и медицинское освидетельствование водителей.Новшества и в сфере образования. О закрытии всех школ региона речи не идёт.«Оперативным штабом разработаны единые подходы, которые будут использоваться при принятии решений о полном переводе того или иного учебного заведения на «дистанционку». Утверждены показатели заболеваемости в коллективах школ, после которых они подлежат переводу на дистанционный формат работы с применением электронного обучения. Для школ численностью до 200 человек – это 10 и более процентов заболевших от общей численности учащихся и работников, для школ численностью более 200 человек – пять и более процентов заболевших от общей численности учащихся и работников», – пояснили в администрации Костромской области.Впрочем, случаи полного закрытия на карантин тоже случались. В частности, такая участь постигла Сусанинскую среднюю школу, Судиславскую среднюю школу, школу № 30 в Костроме и лицей № 1 в Мантурово.Дополнительные меры из-за рисков распространения нового штамма COVID-19 (омикрон) среди несовершеннолетних приняты в организациях среднего профессионального образования. Так, с 31 января по 27 февраля теоретические занятия будут проводиться в дистанционном формате. Лабораторные занятия и практическая подготовка студентов запланированы очно, но не ранее 10 часов утра. Это сделано для того, чтобы снизить возможные риски распространения инфекции в общественном транспорте в пиковые утренние часы. Дополнительное образование тоже максимально ориентировано на дистант. Если один из родителей представит уведомление о временном приостановлении посещения занятий, место за ребёнком будет сохранено.Снова актуальна «дистанционка» и у работающих костромичей. С 31 января по 27 февраля работодателям необходимо обеспечить перевод не менее 30% сотрудников на удалённый режим. Это касается офисных специалистов и административно-управленческого персонала. Предприятиям и организациям численностью более 200 человек поручено организовать доставку сотрудников служебным транспортом. Работодателям с численностью сотрудников более 100 человек рекомендовано ввести графики с разным временем начала работы.Без развлеченийОграничения на массовые мероприятия в Костромской области продлены до 1 марта. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, тоже пролонгирован до начала весны. Масочный режим по-прежнему обязателен в общественных местах. QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании также не стоит забывать: ситуация с обязательностью их использования зависит от пребывания в том или ином месте Костромской области, а также дня недели.