Николая Горбачев официально новый главный тренер владимирского “Торпедо”. 1 февраля состоялось подписание трудового контракта между клубом и наставником. Договор рассчитан на

Николая Горбачев официально новый главный тренер владимирского “Торпедо”. 1 февраля состоялось подписание трудового контракта между клубом и наставником. Договор рассчитан на полтора года, сообщается на официальном сайте “Торпедо”. О том, что Горбачева представили команде мы рассказывали еще 18 января. Тогда же директор “Торпедо” Александр Акимов сообщил “Шестому каналу”, что кандидатуры рассматривали учредители клуба (администрация города