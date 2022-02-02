По словам гражданки, в квартиру ее 89-летнего соседа на 5-й Парковой улице зашли неизвестные мужчины и похитили оттуда денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступил звонок от местной жительницы. По словам гражданки, в квартиру ее 89-летнего соседа на 5-й Парковой улице зашли неизвестные мужчины и похитили оттуда денежные средства. Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции данный факт подтвердили.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте 27, 36 и 37 лет.Установлено, что один из нападавших получил ключи от квартиры пенсионера от своей знакомой, которая ранее работала у него помощницей. В вечернее время злоумышленники открыли входную дверь ключом и вошли внутрь. Увидев пожилого мужчину в прихожей, подозреваемые распылили ему в лицо содержимое баллончика. После злоумышленники открыто похитили сбережения пенсионера в размере 160 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.Следственным отделением ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Похищенные денежные средства изъяты и будут возвращены владельцу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73